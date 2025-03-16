https://news.day.az/world/1737538.html Массовая эвакуация в торговом центре в Москве Торговый центр Columbus, расположенный в московском районе Чертаново, эвакуировали. Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва". Причины эвакуации в настоящий момент неизвестны.
Массовая эвакуация в торговом центре в Москве
Торговый центр Columbus, расположенный в московском районе Чертаново, эвакуировали.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва".
Причины эвакуации в настоящий момент неизвестны.
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