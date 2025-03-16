Массовая эвакуация в торговом центре в Москве

Торговый центр Columbus, расположенный в московском районе Чертаново, эвакуировали.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва".

Причины эвакуации в настоящий момент неизвестны.