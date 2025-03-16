https://news.day.az/world/1737540.html Вэнс ответил на вопрос о собственной президентской кампании Вице-президент США Джей Ди Вэнс ответил на вопрос, считает ли он себя преемником американского лидера Дональда Трампа. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он заявил в интервью Fox News. По его словам, в настоящий момент он не задумывается о президентской кампании.
Вэнс ответил на вопрос о собственной президентской кампании
Вице-президент США Джей Ди Вэнс ответил на вопрос, считает ли он себя преемником американского лидера Дональда Трампа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он заявил в интервью Fox News.
По его словам, в настоящий момент он не задумывается о президентской кампании. Вэнс подчеркнул, что сосредоточен на качественном выполнении своей работы. "Если я действительно хорошо проведу следующие четыре года, все остальное приложится само собой", - сказал он.
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