https://news.day.az/world/1737586.html Макрона обвинили в попытках развязать третью мировую Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в желании развязать третью мировую войну. Как передает Day.Az, об этом он написал в соцсети X. Филиппо считает, что развязать новый мировой конфликт хочет Макрон и другие европейские лидеры.
Макрона обвинили в попытках развязать третью мировую
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в желании развязать третью мировую войну.
Как передает Day.Az, об этом он написал в соцсети X.
Филиппо считает, что развязать новый мировой конфликт хочет Макрон и другие европейские лидеры.
"Еще есть время остановить их: французы, проснитесь!" - призвал политик.
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