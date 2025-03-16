Макрона обвинили в попытках развязать третью мировую

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в желании развязать третью мировую войну.

Как передает Day.Az, об этом он написал в соцсети X.

Филиппо считает, что развязать новый мировой конфликт хочет Макрон и другие европейские лидеры.

"Еще есть время остановить их: французы, проснитесь!" - призвал политик.