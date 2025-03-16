Вниманию абитуриентов

Сегодня Государственный экзаменационный центр Азербайджанской Республики (ГЭЦ) проведет пробный экзамен для абитуриентов по I, II, III и IV группам специальностей.

Цель и формат пробного экзамена

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, пробный экзамен организован в соответствии с моделью II этапа вступительных экзаменов в бакалавриат высших учебных заведений. Он предоставляет абитуриентам возможность ознакомиться с форматом, структурой и содержанием вступительного экзамена.

Города проведения экзамена и количество участников

Регистрация для участия в экзамене проходила онлайн, в итоге зарегистрировались 3698 абитуриентов. Экзамен пройдет в Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Хачмазе и Лянкяране, в 21 экзаменационном пункте.

Время начала экзамена и пропускной режим

Пробный экзамен начнется во всех пунктах в 11:00. Пропуск в экзаменационные помещения будет завершен в 10:45. Абитуриенты, прибывшие позднее, не будут допущены в здание. Участники должны прийти в экзаменационный пункт не позже времени, указанного в пропускном листе.

Продолжительность экзамена

Экзамен будет длиться 3 часа.

Управление экзаменом

Для организации экзамена назначены 43 руководителя экзамена, 327 надзирателей, 21 общий экзаменационный руководитель и 42 сотрудника, обеспечивающих пропускной режим.

Необходимые документы для сдачи экзамена

Для допуска в экзаменационные помещения абитуриенты должны предъявить следующие документы:

оригинал документа, удостоверяющего личность

"Пропускной лист на экзамен"

Абитуриенты, не имеющие одного из этих документов или с несоответствиями в документах, а также те, кто принес копию удостоверения личности, не будут допущены к экзамену.