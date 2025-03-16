Радиостанция «Голос Америки» прекратила вещание

Более 1,3 тыс. сотрудников радиостанции "Голос Америки" были отправлены в административный отпуск.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на iz.ru, 15 марта директор компании Майкл Абрамовиц сообщил о прекращении вещания радиостанции. "С огромным сожалением сообщаю, что впервые за 83 года легендарный "Голос Америки" замолчал. Сегодня утром стало известно, что весь штат станции, включая более 1300 журналистов, продюсеров и вспомогательный персонал, был отправлен в административный отпуск", - написал Абрамовиц в социальной сети LinkedIn.

Он добавил, что сам также был отправлен в отпуск вместе с другими сотрудниками. Директор отметил, что "Голос Америки" нуждается в реформировании и улучшении, чтобы продолжить выполнять свою миссию как средство массовой информации. Он также подчеркнул, что решение о приостановке работы сотрудников, по его мнению, является ошибочным.

14 марта Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает сокращение функций и работы сотрудников нескольких государственных агентств, в том числе Агентства по глобальным средствам массовой информации (USAGM). Это агентство координирует деятельность финансируемых США СМИ, включая "Голос Америки" и "Свободу/Свободную Европу".