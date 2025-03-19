С молотка пустят единственный в своем роде Chevrolet Corvette - ФОТО
На аукцион выставили уникальный Chevrolet Corvette C3. Онлайн-торги проходят на портале Bring a Trailer. Уникальный автомобиль построили по заказу крупнейшего дилера Corvette в мире Фрэнка Милна. Реализацией кастомного проекта занялся штатный дизайнер General Motors Джерри Палмер, который впоследствии спроектировал культовый Corvette C4. В настоящее время стоимость эксклюзивного автомобиля достигла 7 800 долларов, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
В процессе создания спорткара Джерри Палмер полностью переработал кузов серийного Corvette C3. В результате кастомный автомобиль получил стационарную переднюю оптику вместо подъемных фар, а также прямоугольную форму передка, которой отличались спортивные модели 1980-х годов. Кроме того, дизайнер изменил боковины, чтобы они сочетались со строгим образом машины. Кузов уникального спорткара выполнили из стекловолокна.
Под капотом кастомного Corvette разместили штатный 5,7-литровый V8 мощностью 215 лошадиных сил. Вместе с агрегатом установили трехступенчатую автоматическую трансмиссию. После постройки автомобиль выставили в дилерском центре заказчика. Затем машину переправили в Европу, где она провела несколько десятилетий.
С момента производства эксклюзивный "Корветт" проехал около 72 тысяч километров. Недавно спорткару провели полное техобслуживание, а также отремонтировали карбюратор.
В 2023 году на торгах продали 47-летний Corvette C3 с пробегом всего 26 километров. За аутентичный спорткар тогда заплатили чуть больше 40 тысяч долларов.
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