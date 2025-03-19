С молотка пустят единственный в своем роде Chevrolet Corvette

На аукцион выставили уникальный Chevrolet Corvette C3. Онлайн-торги проходят на портале Bring a Trailer. Уникальный автомобиль построили по заказу крупнейшего дилера Corvette в мире Фрэнка Милна. Реализацией кастомного проекта занялся штатный дизайнер General Motors Джерри Палмер, который впоследствии спроектировал культовый Corvette C4. В настоящее время стоимость эксклюзивного автомобиля достигла 7 800 долларов, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В процессе создания спорткара Джерри Палмер полностью переработал кузов серийного Corvette C3. В результате кастомный автомобиль получил стационарную переднюю оптику вместо подъемных фар, а также прямоугольную форму передка, которой отличались спортивные модели 1980-х годов. Кроме того, дизайнер изменил боковины, чтобы они сочетались со строгим образом машины. Кузов уникального спорткара выполнили из стекловолокна.