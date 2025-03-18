Audi планирует массовые сокращения сотрудников

Audi отказалась от полного перехода на электромобили. Турбулетность на авторынке вынуждает компанию экономить: Audi стремится сократить расходы только на немецкие заводы на миллиард евро в год.

Как передает Day.Az, для этого ей придется сократить до 7,5 тысячи рабочих к 2029 году. Кроме того, некогда непреклонное руководство, по-видимому, разочаровалось в идее полной электрификации и признало, что Audi продолжает разработку двигателей внутреннего сгорания.

Генеральный директор Audi Гернот Дёлльнер сказал, что компания должна стать "быстрее, маневреннее и эффективнее", а это невозможно без кадровых корректировок. Кроме того, будут урезаны различные бонусы, причем это может затронуть даже топ-менеджеров и членов совета директоров.

Что касается заводов, то в родном Ингольштадте Audi будет выпускать электрокар начального уровня (возможно, "зеленый" A3) и новый Q3, который также встанет на конвейер в венгерском Дьёре. Судьба площадки в Неккарзульме более туманна: возможно, она станет центром ИИ и будет собирать "большие электрические седаны".

В Audi отметили, что экономические условия становятся "все более жесткими" на фоне "политической неопределенности" и подъема новых конкурентов. Пошлины, которые обещает ввести Дональд Трамп, усугубят ситуацию, так как у Audi нет завода в США. Возможно, ей придется открыть цех на предприятии Volkswagen в Чаттануге, чтобы продолжить поставлять автомобили американцам.

Электрокары и без того продаются хуже, чем ожидалось. Хоть марка пока не объявила об отказе от перехода на "батарейные" машины, уже известно, что работа над ДВС продолжается.