Genesis начал продажи обновленного GV60 - ФОТО
Марка Genesis обновила электрический кроссовер Genesis GV60. Первым рынком, где появилась новинка, стала Южная Корея. Рестайлинговый паркетник претерпел минимум изменений в дизайне экстерьера. Больше изменений произошло в интерьере модели. Кроме того, автомобилю улучшили шумоизоляцию, перенастроили подвеску, а также установили новый аккумулятор, благодаря которому запас хода вырос на 30 километров. Стоимость кроссовера на домашнем рынке составила почти 65 миллионов вон, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
Кроссовер Genesis GV60 не пользуется популярностью у покупателей ни дома, ни за рубежом. В прошлом году в Южной Корее удалось продать только 590 кроссоверов, а в Европе - 701.
Рестайлинг должен подстегнуть интерес к модели, хотя отличий тут немного. Например, новый передний бампер, фары с технологией микролиз, а также декоративные накладки в цвет кузова. Для кроссовера предложены колеса диаметром от 19 до 21 дюйма и 12 цветов кузова, в том числе новый зеленый колер Tromsø Green.
В салоне кроссовера появился цифровой кластер диагональю 27 дюймов, который пришел на смену двум дисплеям, заключенных в единый корпус. Помимо этого, в рестайлинговом GV60 применили иные материалы отделки интерьера, заменили руль и улучшили шумоизоляцию за счет модернизации конструкции уплотнителя лобового стекла и применения более качественных материалов в багажнике. Заодно паркетнику перенастроили подвеску и рулевое управление.
Для топовых версией предусмотрены камеры вместо традиционных зеркал заднего вида. Еще одной особенностью рестайлинового кроссовера стала улучшенная система Face Connect, которая, благодаря встроенной в наружную стойку двери камере, быстрее распознает владельца. Главным же техническим нововведение стала батарея емкостью 84 киловатт-часа, которая позволяет проезжать без подзарядки до 481 километра.
Гамма силовых установок осталась прежней. Начальный Genesis GV60 приводит в движение 228-сильный электромотор, расположенный на задней оси. В младшем полноприводном исполнении система выдает 318 лошадиных сил. Для топовой версии Performance подготовили 490-сильную установку.
Стоимость обновленного Genesis GV60 на домашнем рынке начинается от 64 900 000 вон.
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