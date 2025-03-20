Genesis начал продажи обновленного GV60

Марка Genesis обновила электрический кроссовер Genesis GV60. Первым рынком, где появилась новинка, стала Южная Корея. Рестайлинговый паркетник претерпел минимум изменений в дизайне экстерьера. Больше изменений произошло в интерьере модели. Кроме того, автомобилю улучшили шумоизоляцию, перенастроили подвеску, а также установили новый аккумулятор, благодаря которому запас хода вырос на 30 километров. Стоимость кроссовера на домашнем рынке составила почти 65 миллионов вон, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Кроссовер Genesis GV60 не пользуется популярностью у покупателей ни дома, ни за рубежом. В прошлом году в Южной Корее удалось продать только 590 кроссоверов, а в Европе - 701.

Рестайлинг должен подстегнуть интерес к модели, хотя отличий тут немного. Например, новый передний бампер, фары с технологией микролиз, а также декоративные накладки в цвет кузова. Для кроссовера предложены колеса диаметром от 19 до 21 дюйма и 12 цветов кузова, в том числе новый зеленый колер Tromsø Green.