Будущие Mercedes-Benz получат автопилот с китайским лидаром

Mercedes-Benz будет закупать лидары в Китае. Автомобили Mercedes-Benz с автопилотом, которые будут продавать по всему миру, оснастят китайским лазерным локатором, пишет Reuters. Поставщик уже выбран: им станет Hesai, крупнейший производитель лидаров в Китае. Это первый случай, когда иностранный автобренд покупает подобную китайскую технологию для своих "глобальных" машин, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Mercedes-Benz несколько месяцев выбирал поставщика лидаров из-за сложной геополитической ситуации, пишет Reuters со ссылкой на инсайдеров. Hesai был выбран из-за масштабного производства и низких издержек. Он работает более 10 лет и поставляет датчики ряду других автогигантов - например Lixiang, Changan, SAIC и FAW.

В Mercedes-Benz сделку с китайцами пока не подтвердили. Однако в Hesai сообщили о заключении эксклюзивного многолетнего контракта на поставку лидаров с неким ведущим европейским автопроизводителем.

Лидар - это лазерный локатор, используемый в системах автономного вождения. В арсенале Mercedes-Benz есть автопилот третьего уровня - система Drive Pilot, которой оснащают электрический EQS и флагманский седан S-Class.

Новая версия Drive Pilot, представленная в прошлом году, работает на скорости до 95 километров в час, а к концу десятилетия порог обещают поднять до максимально разрешенных 130 километров в час.