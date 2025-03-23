Karma показала купе Amaris

Фирма Karma Automotive представила гибридное купе Amaris. На рынок модель выйдет в следующем году и получит модернизированную силовую установку с "удлинителем хода" в виде четырёхцилиндрового турбомотора. Ни цен, ни подробностей оснащения пока нет, хотя отличия от седана Revero, скорее всего, будут минимальными, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Американской Karma Automotive, как и другим компаниям, пришлось пересмотреть продуктовую стратегию из-за низкого спроса на электрокары. Седан Gyesera, заявленный электромобилем, станет последовательным гибридом по типу Revero, а запуск батарейного купе Kaveya перенесён с 2026 на 2027 год. В ближайшие два года Karma сосредоточится за бензоэлектрических моделях. Во втором квартале 2025-го на рынок выйдет "заряженная" четырехдверка Invictus, затем к ней присоединится Gyesera, а на конец 2026-го запланирован дебют нового купе Amaris.

Несмотря на то что модель считается новой, платформу она делит с Gyesera, а та, в свою очередь, с Revero. Купе олицетворяет дизайнерскую философию Comet Line, впервые показанную на Kaveya, но при этом не лишено уникальных черт. Особое внимание Karma уделяет кованым колесам Constellation диаметром 22 дюйма и очень по-американски интегрированному в боковые юбки выхлопу. Помимо прочего, "Амарису" достанется и модернизированная силовая установка типа EREV, в которой двигатель не связан с колесами, а выполняет роль генератора для подзарядки батареи.

Сейчас на тот же Invictus ставят систему из "турботройки" 1.5 и двух электромоторов, питающихся от батареи ёмкостью 28 киловатт-часов. У Amaris двигатель будет четырёхцилиндровый, что позволит заметно улучшить динамические характеристики. Обещаны разгон до 60 миль в час (97 км/ч) за 3,5 секунды и максимальная скорость 265 километров в час. Пока это всё - цены будут объявлены позже, как и прочие характеристики. Ориентиром, правда, очень условным, может стать Revero, за который просят почти 160 тысяч долларов.