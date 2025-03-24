Lamborghini похвасталась новыми рекордами

Lamborghini похвасталась рекордами доходов и продаж. Пока Audi, Bentley, Porsche и сам Volkswagen завершили прошлый год с ухудшением основных показателей, в Санта-Агата-Болоньезе противоположные настроения.

Как передает Day.Az, Lamborghini отчиталась о новых рекордах: продажи выросли до 10 687 машин (+5,7%), доход достиг 3,09 миллиарда евро (+16,2%), операционная прибыль подскочила до 835 миллионов евро (+15,5%). В истории компании таких успешных периодов не было.

Прогресс Lamborghini объясняется верной маркетинговой стратегией и современным модельным рядом: суперкары сменили поколения, а кроссовер глубоко модернизирован и стал гибридом. Бестселлером остаётся Urus (5662 экземпляра), на втором месте ушедший Huracan (3609), замыкает статистику Revuelto (1406), а ещё нашлись на складах 10 Aventador.

Нет причин, по которым Lamborghini не продолжит бить рекорды в этом году: у дилеров вот-вот появятся суперкары Temerario с новым V8, а моде на электромобили итальянцы следовать не спешили и оказались правы. "Батарейный" Lamborghini всё-таки появится, но ближе к 2030 году, и можно не сомневаться, что в компании учтут неудачи Porsche и нового партнёра концерна - Мате Римаца.

Хотя Lamborghini установила рекорд, в абсолютных величинах больше зарабатывает Porsche, несмотря на неудачный год. Продажи упали на 3% до 310,7 тысячи штук, операционная прибыль сократилась на 22,6% (до 5,6 миллиарда евро), а чистая прибыль - на 30,3% (до 3,6 миллиарда евро). От 2025 года акционеры Porsche тоже не ждут чудес.