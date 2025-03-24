Первый универсал BYD полностью рассекречен до премьеры. В открытой базе Минпромторга Китая появились фотографии и характеристики гибрида Seal 06 DM-i с новым типом кузова. Новинка во многом повторяет одноимённый седан-бестселлер BYD, но габариты немного отличаются: универсал на два сантиметра длиннее, на полтора сантиметра шире и на сантиметр выше исходника. Сертифицированы две переднеприводные версии с "атмосферником" 1.5 и электродвигателем, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Благодаря Минпромторгу Китая очевидно, что универсал BYD Seal 06 DM-i до задней стойки практически дословно повторяет седан, и даже с кормы унификация поразительна: светотехника общая, а бамперы визуально не отличимы. По технике тоже без сюрпризов: атмосферный мотор 1.5 (99 лошадиных сил) работает в связке либо со 161-сильным электродвигателем, либо с его форсированной версией (215 лошадиных сил).

Заявлены два варианта тяговых литий-железо-фосфатных батарей на 10,1 или 15,9 киловатт-часа. В первом случае запас хода без активации ДВС составляет до 53 километров, во втором - 83 километра (CLTC). Из-за ухудшения аэродинамики автономность снизилась почти в полтора раза (по сравнению с седаном), хотя аккумуляторы идентичны, а разница в снаряженной массе не превышает 40 килограммов.

По предварительным данным, универсал BYD нацелен на Европу. На внутреннем рынке Seal 06 DM-i неплохо продаётся с безальтернативным кузовом: с мая 2024 года по февраль 2025 года покупателей нашли 220,7 тысячи седанов по цене от 100 тысяч юаней (14 тысяч долларов). Двухобъёмные модели из Китая набирают ход: универсалы уже разработали Zeekr и Nio.