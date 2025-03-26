Компания Chevrolet начала продажи конкурента Ford Transit. В Мексике открыли приём заявок на 5,36-метровый фургон Express Max. С американским Chevrolet Express новинка не имеет ничего общего: речь идёт о копии LCV от китайского партнёра - концерна SAIC! Конструкция типична для сегмента: передний привод, несущий кузов, под капотом 2,0-литровый дизель в связке с безальтернативной 6-ступенчатой "механикой". Однако комплектация богатая, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Chevrolet Express Max является очередным "клоном" Maxus V70; ранее у "китайца" появилась версия для европейского рынка Iveco Fidato. Для заокеанских рынков предложили фургон с трёхместной кабиной, колёсной базой 3,36 метра, вместимостью грузового отсека 8,3 кубометра и грузоподъёмностью 1,3 тонны.

Турбодизель мощнее чем в Китае и развивает 169 лошадиных сил, зато 9-ступенчатого автомата нет даже в числе опций. Также в Мексике пока не доступны комби и минивэны. А вот оснащение нетипичное для этого класса машин: есть полностью светодиодная оптика, медиасистема с 12,3-дюймовым тачскрином, четырьмя динамиками и камерой заднего вида, круиз-контроль и мультируль.

Стоит Chevrolet Express Max от 758 100 мексиканских песо (37,5 тысячи долларов США), то есть новинка на 11% дешевле базового Ford Transit Custom, но лучше оснащена. В будущем линейку LCV расширят, а ещё фургоны под маркой Chevrolet появятся в других развивающихся странах.