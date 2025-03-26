В Китае уже можно заказать Chery Arrizo 8 Pro

Chery Arrizo 8 Pro вышел на рынок Китая. Пока Chery анонсировала начало приема заказов и обнародовала цены: седан с дизайном, похожим на Audi, стоит от 119,9 тысячи юаней. Во столько обойдется начальная версия модели с 1,6-литровым двигателем. Позже, в мае, в продажу поступит более дорогая версия с двухлитровым агрегатом. Ее цена пока держится в секрете, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Дебютировавший в Китае Chery Arrizo 8 Pro - это бензиновая версия гибрида Fulwin A8L, который продается с 2024 года. Он комплектуется 1,6-литровым двигателем в связке с семиступенчатым "роботом" либо двухлитровым с турбонаддувом.

С рестайлингом Arrizo 8 Pro преобразился и стал походить на автомобили Audi из-за крупной решетки радиатора и трапециевидной передней оптики. В салоне у седана есть 15,6-дюймовый планшет мультимедийной системы и цифровая панель приборов диагональю 10,25 дюйма. Из оснащения заявлены беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 ватт и аудиосистема Sony с восемью динамиками.

Появление этой модели в России ранее подтвердил директор бренда Chery Дмитрий Максимов. Он же анонсировал и скорый запуск на нашем рынке Chery Tiggo 8 - он запланирован на конец весны. Предполагается, что новый кроссовер заменит в модельной линейке нынешний Tiggo 8 Pro Max.