Новая стратегия Volkswagen: будущее за китайской сборкой и разработкой. Портал Autohome побеседовал с заместителем генерального директора SAIC-Volkswagen Фабио Штёльцелем и исполнительным директором по маркетингу SAIC-Volkswagen Ли Цзюнем. Топ-менеджеры подтвердили переход к стратегии "в Китае, для всего мира": новая парадигма постепенно заменит действующую доктрину "в Китае, для Китая". Предпосылки к реформе есть, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Фабио Штёльцель заявил, что совместное предприятие SAIC-Volkswagen отпраздновало 40-летие, а сейчас подписано новое соглашение, которое будет действовать до 2040 года. Стороны договорились следовать стратегии "в Китае, для всего мира", то есть объединить китайские ресурсы с немецким качеством. Ему вторит Ли Цзюнь: в будущем все новинки SAIC-Volkswagen станут соответствовать мировым стандартам качества.

Собеседник Autohome прояснил, что будущие модели Volkswagen китайской сборки станут продаваться не только на внутреннем рынке, но и экспортироваться в другие страны. Более того, стратегия "в Китае, для мира" подразумевает не просто локальную сборку, но и разработку. Ли Цзюнь считает, что китайская продукция будет превосходить зарубежную: в Поднебесной добросовестные поставщики, которые делают автомобили более интеллектуальными.

Топ-менеджеры SAIC-Volkswagen напомнили, что 10 или 20 лет назад сочетание "сделано в Китае для Китая" означало сокращенную комплектацию. Но сейчас ситуация иная. К примеру, Volkswagen Passat Pro в полтора раза дешевле, чем в Европе, а базовое оснащение богаче. Уровень интеллекта китайских Volkswagen уже выше, чем у европейских аналогов.