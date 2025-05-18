Volkswagen полностью раскрыл новый гигантский кроссовер Talagon

Представлен самый большой кроссовер Volkswagen длиной 5,17 метра. В Китае на автосалоне в Шанхае незамеченной осталась премьера вседорожника Talagon второго поколения. Речь идёт об аналоге Teramont от совместного предприятия FAW-Volkswagen, но паритет сохранился: новинка оказалась на сантиметр длиннее! Само собой, салон трёхрядный: заявлены конфигурации с шестью и семью местами. По традиции, Volkswagen предложит за доплату пакет R-Line, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Длина/ширина/высота нового Volkswagen Talagon равны соответственно 5168/2002/1792 миллиметрам, колёсная база - прежние 2980 миллиметров. По сравнению с предшественником длина выросла на полтора сантиметра, а по сравнению со знакомым россиянам "Терамонтом" - более чем на десять сантиметров. Платформа MQB с поперечным расположением двигателя неизменна.

Революции во внешности не случилось: Talagon верен классическим дверным ручкам, ведь кузовные панели старые. Поменялись бамперы, светотехника и решётка радиатора. Заявление о переходе модели во второе поколение - чистый маркетинг. Салон поменялся значительнее, но трёхэкранная панель не должна смущать: мультируль, кресла и дверные карты старые, в отличие от "Терамонта".

Двигатель V6 отправлен в отставку, у Volkswagen Talagon будут бензиновые 2,0-литровые "турбочетвёрки" отдачей до 272 лошадиных сил и 400 Нм. Коробка передач - 7-ступенчатый "робот", всем версиям, кроме базовых, положен полный привод 4Motion. По опциям паритет: кроссовер тоже получил проекционный дисплей, панорамную крышу и новые водительские ассистенты.