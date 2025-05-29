Сделанные на заказ «Роллс-Ройсы» будут возить гостей отеля в Гонконге

Гонконгский отель заказал сразу шесть новеньких Rolls-Royce Phantom. Седаны пополнят и без того обширный парк автомобилей, в котором, помимо прочего, есть даже винтажный Rolls-Royce Phantom II Sedanca de Ville образца 1934 года. Помимо "Роллс-Ройсов", гостям The Peninsula Hong Kong доступны кроссоверы Bentley и минивэна Toyota, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Не так много отелей в мире могут похвастаться собственным парком "Роллс-Ройсов", но даже среди них гонконгский The Peninsula занимает особое место. В 1970 году отель разместил самый большой на тот момент единовременный заказ - целых семь Silver Shadow. Через шесть лет The Peninsula Hong Kong пополнил парк еще на восемь автомобилей, а в 2006-м купил сразу 14 экземпляров Phantom Extended Wheelbase в цвете Peninsula Green.

Последнее приобретение отеля - шесть новеньких "Фантомов" Series II. Это обновленные седаны, которые слегка отличаются дизайном и отделкой салона. Каждый оснащён турбодвигателем V12 6.75 мощностью 571 лошадиная сила и 900 Нм крутящего момента в паре с восьмидиапазонным автоматом ZF. Привод, разумеется, задний. Внутри можно найти мозаику маркетри с характерным для стиля ар-деко узором гинкго и фирменный потолок "звездное небо".

Помимо "Роллс-Ройсов", в парке The Peninsula Hong Kong есть модели Bentley (в том числе Bentayga EWB Azure) и Toyota. Но самый статусный и роскошный автомобиль, доступный гостям отеля, - это всё-таки Rolls-Royce Phantom II Sedanca de Ville образца 1934 года. Машина на шесть лет младше самой гостиницы и была с особой тщательностью восстановлена до первоначального состояния английской мастерской Ashton Keynes Vintage Restorations.