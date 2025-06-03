В Китае выпустят конкурента внедорожника Mercedes-Benz G-Class

Генеральный директор дочерней марки Chery iCar Су Джун опубликовал первый снимок нового внедорожника V27. По его словам, новинку в соцсетях уже прозвали "китайским G-классом", сообщает carnewschina.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Внедорожник длиной 4900 мм получил угловатый силуэт, крупные бамперы и широкие колесные арки, круглые фары в духе модели Defender и колесные диски черного цвета. На задней двери установлен спойлер.

Автомобиль получит гибридную силовую установку, где 1,5-литровый турбомотор будет играть роль генератора электроэнергии. Ориентировочная стоимость - от 200 до 250 тыс. юаней.