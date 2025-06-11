Dodge: самопроизвольные ускорения нового Charger

Пресс-служба Stellantis отреагировала на жалобы пользователей на электрокар. В соцсетях завирусились ролики, когда новый Dodge Charger Daytona самопроизвольно ускоряется, хотя водитель не касается педалей. При этом на приборной панели загораются предупреждающие индикаторы, а тормозит автомобиль неохотно. Оказалось, это опция Drive by brake, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Симптомы необычного поведения Dodge Charger EV описал Edmunds: при выезде с прилегающей территории на приборной панели появились индикаторы систем безопасности и рекуперации, а также сигнал о движении в режиме пониженной мощности. Электромобиль стал вяло ускоряться без участия водителя, набирая примерно 1 милю в час (1,6 км/ч) в секунду. Тормоз нажался с большим усилием, но сработал штатно.

Stellantis заявил журналистам, что речь идёт не о сбое, а о новой системе безопасности Drive by brake. Эта функция позволит владельцам электромобилей не "застрять" по середине оживленной дороги. Если система полагает, что возникла неисправность педали акселератора, то электроника вмешивается и позволяет контролировать ускорение с помощью педали тормоза. Функция срабатывает, чтобы водитель мог безопасно съехать на обочину. Заявлено, что аналогичный функционал много лет используется на топливных автомобилях концерна.

Какие именно топливные модели Stellantis оснащаются Drive by brake не уточняется. Но в целом поведение электромобиля похоже на движение аналога с ДВС и автоматической коробкой передач: при включенном режиме Drive есть небольшое ускорение. Однако от электрокара с системой рекуперации даже небольших ускорений без касания педалей не ждёшь. В США встревожены, что новая функция безопасности похожа на сбой, а в рекламных материалах Dodge почему-то не описывал эту систему.