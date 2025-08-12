Названы самые надежные подержанные спортивные автомобили

Портал TopSpeed составил рейтинг, в который вошли десять самых надежных спортивных автомобилей с пробегом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Возглавил список Chevrolet Camaro 2014 года выпуска, надежность которого оценили в 88 балла из 100 возможных. Второе место в списке занял Ford Mustang 2013 года выпуска с рейтингом надежности - 88 баллов из 100. На третьем месте оказалась Mazda Miata 2016 модельного года с оценкой на уровне 83 баллов из 100.

В топ-10 самых надежных спортивных автомобилей с пробегом также вошли Porsche Boxster 2007 года, Nissan 350Z 2008 года, Scion tC 2012 года, BMW M3 2003 года, Chevrolet Corvette 2010 года, Fiat 124 Spider 2017 года и Subaru BRZ 2015 года.