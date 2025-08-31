Названы 10 надежных корейских автомобилей
Портал TopSpeed составил рейтинг, в который вошли десять корейских автомобилей, оказавшихся надежнее своих конкурентов из Японии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Возглавил список кроссовер Hyundai Santa Fe 2024 года выпуска, который превзошел в плане надежности таких "японцев", как Mazda CX-5 и Subaru Outback. У него ее оценили на 9 баллов из 10 возможных, безопасность - на 8 из 10, а соотношение цены и качества - на 8,5 из 10.
На втором месте Genesis G70 2025 года, который оказался надежнее, чем Acura Integra и Lexus IS. Третье место занимает кроссовер Kia Telluride 2025 года, превзошедший по надежности Toyota Highlander и Honda Pilot.
В топ-10 самых надежных корейских автомобилей также вошли Hyundai Sonata, Genesis GV70, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Genesis G80, Kia Forte и Hyundai Elantra.
