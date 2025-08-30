Названы 9 надежных моделей автомобилей Subaru

Кроссовер Subaru Crosstrek 2021 года выпуска оказался самым надежным среди автомобилей японской марки. Об этом сообщает портал HotCars, эксперты которого проанализировали информацию о надежности, техобслуживании, отзывных кампаниях и отзывы владельцев, используя данные различных аналитических компаний, в том числе J.D. Power и RepairPal. Его надежность эксперты J.D. Power оценили в 85 баллов из 100 возможных, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На второй строчке находится Subaru Forester 2019 года выпуска с 83 баллами. Третью строчку занимает Subaru Ascent 2021 года выпуска с 82 баллами.

Далее следуют Subaru Legacy 2018 года, Subaru Outback 2023 года, Subaru WRX 2020 года, Subaru Impreza 2021 года, Subaru Tribeca 2008 года и Subaru BRZ 2017 года.