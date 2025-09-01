Названы 3 недостатка кроссовера Renault Arkana

Автомобильный эксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов рассказал о минусах кроссовера Renault Arkana, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Есть вопросы к работе стеклоочистителя в автоматическом режиме - порой он пытается чистить стекло, когда этого не требуется. И наоборот - долго не включается, когда стекло уже откровенно грязное", - заявил Виноградов.

Кроме того, иногда при автоматическом режиме работы кондиционера и включенной рециркуляции возможно запотевание боковых окон. Также владельцы Arkana жалуются, что в машине сквозняк: при движении ощущается поступление в салон свежего воздуха.