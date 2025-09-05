Названы сроки мировой премьеры кроссовера Geely Galaxy M9

Компания Geely заявила о выходе шестиместного гибридного кроссовера Galaxy M9 на глобальный рынок. Об этом сообщает портал carnewschina.com. О том, в каких странах появится новинка, не сообщается. В Китае модель продается по цене от 193,8 тыс. юаней, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кузов автомобиля имеет очертания классического внедорожника, радиаторная решетка в передней части кузова не предусмотрена - вместо нее смонтирован сплошной обтекатель, а по краям переднего бампера предусмотрены два вертикальных воздуховода для снижения сопротивления воздуха. Дисплей медиасистемы в салоне занимает большую часть передней панели. Пол в районе второго и третьего ряда сидений сделан ровным. Такая возможность обеспечена конструкцией автомобиля.

Благодаря гибридному приводу запас хода автомобиля достигает 1,3 тыс. км при полностью заряженной батарее и заправленном бензобаке. До 100 км/ч кроссовер способен разогнаться за 4,5 с. Заявленный средний расход топлива - 4,8 л на 100 км.