Для китайских автомобилей разработали совершенно новую сталь

Для выпуска автомобилей Hongqi будут применять сталь нового поколения. Новые модели премиального бренда станут первыми автомобилями, которые получат элементы силовой структуры из инновационной стали.

Это, как отмечает пресс-служба автопроизводителя, уникальная горячештампуемая сталь нового поколения, имеющая предел прочности 2,4 ГПа (2400 МПа), передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Предполагается, что инновационный материал установит новый отраслевой стандарт, благодаря чему уровень защиты пассажиров автомобилей при серьезных авариях выйдет на принципиально другую высоту.

Cталь 2,4 ГПа превосходит применяемый сегодня класс 2,0 ГПа по ключевым параметрам: прочность ключевых элементов увеличена на 15%, энергопоглощение повышено на 10%, снижение массы деталей достигает 5-10%.