Day.Az xəbər verir ki, muğamın mahir ifaçısı, Azərbaycan Dövlət Televiziyasının solisti, Azərbaycanın əməkdar artisti Beyimxanım Veliyeva və dünyaca məşhur kamança ustası Mark Eliyahu ilə Azərbaycanın, eləcə də türk dünyasının ən məhşur şairlərindən biri olan Məhəmmədhüseyn Şəhriyar "Ulduz Sayaraq" şerinə "Do you remember" (yadındamı) adı altında yeni can verdilər.

Sözügedən "Do you remember" adlanan sinqlın musiqisi şəxsən Mark Eliyahu tərəfindən bəstələnib və musiqiçinin Azərbaycan muğamına və mədəniyyətinə böyük sayğısının və hörmətinin göstəricisidir.

Qeyd etmək istərdik ki, 25 May 2019-cu il tarixində Mark Eliyahu Heydər Əliyev Sarayında böyük konset proqramı ilə çıxış edəcək.

