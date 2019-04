Day.Az представляет новость на азербайджанском языке

Dünyaşöhrətli amerikalı aktyor Çenninq Tatum gizlincə Bakıya sevgilisi Cessi Ceyin yaına gəlib.

Day.Az-a xəbər verir ki, bu barədə Sem Smitin əvəzinə Formula 1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 2019-da çıxış etməyə gələn Cessi Ceyin İnstagram profilində paylaşım edilib.

Müğənni aktyorun ad gününü təbrik etməsi ilə bağlı video yerləşdirib və yazıb "It's your birthday, do, do what you want" (Bu sənin doğum günündür, nə istəyirsən elə) yazıb.

Kadr arxasında isə Çenninqin səsi eşidilir.

Bakıdakı konsertdən bir neçə saat əvvəl isə müğənni aktyorla fotosunu paylaşıb.

Bundan əlavə "Baku Crystal Hall"da konsert zamanı tamaşaçılar onu görüblər.

Qeyd edək ki, "Price Tag", "Domino" və "Bang Bang" kimi mahnılarla tanına Cessi Cey ötən gecə "Baku Crystal Hall"da konsert proqramı ilə çıxış edib.

Cessi Cey və Tatum 2018-ci ilin aprel ayında görüşməyə başlayıblar.

