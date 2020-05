28 May – Respublika Günü münasibətilə onlayn simpozium keçirilib

Mayın 27-də Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin, Azərbaycanın Türkiyədəki Səfirliyinin və Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəylik Fondunun (TADİV) təşkilatçılığı ilə 28 May - Respublika Gününə həsr edilmiş simpozium (onlayn) təşkil olunub. "28 May 1918: Şərqin ilk cümhuriyyəti Can Azərbaycan və geosiyasi əhəmiyyəti" adlı simpozium TADİV sədri, Giresun Universitetinin sabiq rektoru, professor Aygün Attarın moderatorluğu ilə keçirilib.

Komitədən Trend-ə bildirilib ki, tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədr müavini Adil Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Türkiyə Respublikasındakı Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri Xəzər İbrahim, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatı, Türkiyə-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri Şamil Ayrım, Türkiyə Prezident Administrasiyasının Təhlükəsizlik və Xarici siyasət şurasının üzvü İsmayıl Safi,TÜRKSAM - Türkiyə Beynəlxalq Münasibətlər və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Sinan Oğan məruzə ilə çıxış ediblər.

Məruzəçilər 102 il öncə, mürəkkəb bir şəraitdə müsəlman Şərqində ilk dəfə olaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti kimi dünyəvi və demokratik quruluşun yaradılmasını böyük tarixi hadisə adlandırıblar. Bildirilib ki, cəmi 23 ay fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, xalqımızın qədim dövlətçilik ənənələrini davam etdirən Cümhuriyyət qurucuları böyük işlər görə biliblər. Azərbaycanın dövlət bayrağının, gerbinin təsis edilməsi, fundamental insan haqlarının təmin olunması, milli ordumuzun, sərhəd dəstəsinin yaradılması, Bakı Dövlət Universitetinin təsis etməsi, güclü milli kadrların hazırlanması məqsədilə gənclərin xaricə təhsil almağa göndərilməsi və s. buna parlaq nümunədir.

Tədbir zamanı AXC-nin elan olunmasında və fəaliyyətində Türkiyənin rolu yüksək qiymətləndirilib. 1918-ci ilin sentyabrında ordumuzun, Qafqaz İslam Ordusu ilə birlikdə, Bakını erməni-bolşevik dəstələrinin işğalından azad edərək, qədim tarixi paytaxtımızın Azərbaycan xalqına qaytarılması bir daha yada salınıb. Xalq Cümhuriyyətinin Şərqdə ilk demokratik respublika olmaqla yanaşı, dünyanı dəyişə biləcək bir dəyər olduğu nəzərə çatdırılıb. Azərbaycanın o dövrdə də, indi də beynəlxalq aləmdə malik olduğu çəkiyə xüsusi diqqət yetirilib, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı daha çox fəallıq göstərməyin vacib olduğu bildirilib.

Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov deyib ki, xalqımız AXC-nin fəaiyyət göstərməsində Türkiyə ilə qardaşlıq münasibətlərinin böyük rolu olduğunu heç vaxt unutmayacaq və 102 ildən sonra da yenə də qardaş Türkiyə ilə bir yerdə olmağımız çox böyük lütfdür.

Prezident İlham Əliyevin AXC-nin 100 illiyi münasibətilə ölkədə "Cümhuriyyət ili" elan etməsi, bu yubileylə bağlı təsis edilən medalın Cümhuriyyət varislərinə, o cümlədən Türkiyədə yaşayan varislərə təqdim olunduğu yada salınıb. Komitə sədri Türkiyə dövlətinin Cümhuriyyət varislərinə münasibətini yüksək qiymətləndirib və 2018-ci ildə qardaş ölkədə AXC-nin yubileyi ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirildiyini xatırladıb.

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin görkəmli siyasi və dövlət xadimi, Türk dünyasının böyük liderlərindın biri olan Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradıldığı, hazırda Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən diaspor siyasəti barədə ətraflı məlumat verən komitə sədri Türkiyə-Azərbaycan jurnalının nəşrindən də danışıb.

Komitə sədri COVID-19 koronavirus pandemiyası dövründə Azərbaycan və Türkiyənin birgə hərəkət etməsi mövzusuna da toxunub. O, qardaş ölkədə müvəqqəti çətinliklərlə üzləşmiş azərbaycanlılara Türkiyə hökumətinin diqqət və qayğısını, qardaş ölkədəki diaspor təşkilatlarının Azərbaycanın Ankaradakı səfirliyi və İstanbuldakı Baş konsulluğu ilə birgə fəaliyyətini qeyd edib.

Pandemiya dövründə Dövlət Komitəsinin gördüyü işlər barədə ətraflı məlumat verən F.Muradov, eyni zamanda, xaricdə olan hər bir azərbaycanlıya dövlətimizin, Prezident İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın göstərdiyi diqqət və qayğıdan, dövlətimizin dəstəyilə dünyada yaradılmış Azərbaycan evlərinin bu mərhələdə soydaşlarımızın əsl evinə çevrilməsindən danışıb. O, həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində diaspor təşkilatlarının roluna diqqəti cəlb edib.

Qeyd edək ki, onlayn simpozium https://www.facebook.com/tadiv1997/ ünvanından canlı yayımlanıb.