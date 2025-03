https://news.day.az/azerinews/1735829.html

Portağaldan güclü C vitamini qaynağı olan 5 qida – Eşitdikdə çox təəccüblənəcəksiniz

Portağal C vitamini dedikdə çoxumuzun ağlımıza ilk gələn meyvə olsa da, bu vitaminin daha zəngin mənbələri də var. Orta ölçülü portağal 60-83 mq arasında C vitamini ehtiva edir və gündəlik ehtiyacı qarşılamağa kömək edir, lakin C vitamini ilə zəngin olan bir çox başqa qidalar da var.