Diş sağlamlığınız üçün bu qidalara üstünlük verin

Dişlərin sağlamlığını qorumaq yalnız düzgün diş fırçalama və müntəzəm diş həkimi ziyarətləri ilə deyil, həm də düzgün qidalanma ilə mümkündür. Dişləri güclü və sağlam saxlamaq üçün bəzi qidaların istehlakı çox vacibdir.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, kalsium dişlərin güclənməsi və onların mineralizasiyasını təmin etmək üçün çox vacibdir. Kalsiumla zəngin qidalar diş minəsini möhkəmləndirir və dişlərin deformasiyasının qarşısını alır. Bu qidalar arasında ən çox tövsiyə edilənlər süd və süd məhsullarıdır (yogurt, pendir, süd). Eyni zamanda kalsium tərkibli tərəvəzlər də (məsələn, brokoli və kahı) diş sağlamlığına müsbət təsir göstərir.

A vitamini dişlərin və diş ətlərinin sağlamlığı üçün vacibdir. Bu vitaminin çatışmazlığı diş ətlərində problemlərə, ağız quruluğuna və digər diş xəstəliklərinə səbəb ola bilər. A vitamini ilə zəngin qidalar arasında karotinoidlər (məsələn, balqabaq, kök, ispanaq) yer alır. Bu qidalar yalnız dişlərin sağlamlığını qorumağa kömək etmir, həm də ümumi sağlamlıq üçün faydalıdır.

C vitamini diş ətlərinin sağlamlığı üçün çox önəmlidir. Bu vitamin diş ətlərini möhkəmləndirir, iltihabların qarşısını alır və dişlərinizi qoruyur. C vitamini ilə zəngin olan meyvə və tərəvəzlər arasında portağal, limon, kivi, çiyələk, pomidor və yaşıl bibər kimi məhsullar yer alır. Həmçinin, C vitamini ağız boşluğundakı bakteriyaların azalmasına da kömək edir, bu da diş çürüməsinin qarşısını alır.

Fosfor dişlərin mineral strukturlarını qorumağa kömək edən başqa bir vacib mineraldır. Fosforla zəngin qidalar arasında balıq (xüsusilə somon və sardin), yumurta və toyuq əti var. Fosfor kalsium ilə birlikdə dişlərinizin daha güclü və sağlam qalmasına kömək edir.

Alma, yerkökü, xiyar kimi meyvə və tərəvəzlər yalnız ümumi sağlamlıq üçün faydalı deyil, həm də dişlərinizin təmizlənməsinə kömək edir. Bu qidalar ağızda təbii olaraq təmizləyici rol oynayır, çünki onları çeynəyərkən tüpürcək istehsalı artır, bu da ağızda olan bakteriyaları yuyub aparır. Həmçinin, bu qidalar dişlərinizə qarşı olan qalıqları və bakteriyaları təbii şəkildə təmizləyir.

Su içmək dişlər üçün çox önəmlidir, çünki su ağızda olan qalıqları yuyub aparır və ağız boşluğunu təmizləyir. Dişlərdə bakteriya və qida qalıqları toplanmasının qarşısını alır. Ağız quruluğunun qarşısını almaq və ağızda olan bakteriyaların çoxalmasının qarşısını almaq üçün kifayət qədər su içmək vacibdir.

Şəkərli içkilərin dişlərə zərərli olduğunu bilirik, amma şəkərsiz çay və qoz-fındıq kimi sağlam alternativlər dişlərin sağlamlığına müsbət təsir göstərir. Qoz-fındıq və badam dişləri möhkəmləndirən çoxlu minerallar və yağlar ehtiva edir. Həmçinin, şəkərsiz çay (yaşıl çay və ya qara çay) ağızda bakteriyaların inkişafını azaldır və diş ətini qoruyur.

Qeyd edək ki, diş sağlamlığını qorumaq üçün yuxarıda sadalanan qidalarla yanaşı, düzgün diş fırçalama vərdişi və müntəzəm diş həkimi ziyarətləri də çox önəmlidir. Dişlərə düzgün qulluq edərək və sağlam qidalar istehlak edərək, ağız sağlamlığını qorumaq və diş çürüməsinin qarşısını almaq mümkündür.