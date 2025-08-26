Bu nahiyəyə qəti ətir vurmayın
Ətir çoxları tərəfindən sevilir, lakin hamı onun haraya vurulmamalı olduğunu bilmir.
Day.Az düzgün nöqtələri təqdim edir:
Ətri hansı bədən hissəsinə vurmaq olmaz?
Ətirlərin saçlara zərər verməsinin əsas səbəbi onların tərkibindəki maddələrlə bağlıdır. Ətir formulalarının əksəriyyəti spirtin (etanol) yüksək konsentrasiyasını ehtiva edir. Spirt aromatik yağların buxarlanaraq qoxunun yayılmasına şərait yaradır. Ancaq bu, qoxunun yayılması üçün faydalı olsa da, saçların strukturu üçün dağıdıcıdır. Əgər spirtli ətiri saçlarınıza püskürtsəniz, spirt çox tez buxarlanaraq yalnız qoxunu deyil, saçın təbii nəmini də özü ilə aparır. Bu da saçların qurumasına, cansız və kobud hala gəlməsinə səbəb olur.
Spirt saçlara necə təsir edir?
Hər saçın xarici təbəqəsi kutikula adlanır və bu təbəqə bir-birinə sıx şəkildə bitişmiş pulcuqlardan ibarətdir. Kutikula saçın daxili quruluşunu qoruyur. Spirt bu pulcuqları "qaldıraraq" saçın daha poroz (gözenekli) və zərər görməyə meyilli olmasına səbəb ola bilər. Zəifləmiş və qurumuş saçlar çox tez qırılır, xüsusilə də daranma və ya fenləmə zamanı. Bu da ikiqat uclara və ümumi saç keyfiyyətinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. Boyanmış saçlar üçün isə spirt ikiqat təhlükəlidir, çünki saçdakı rəng piqmentini "yuyaraq", rəngi solğun və parıltısız edə bilər.
Ətirdəki digər zərərli komponentlər
Spirtdən başqa, ətirlərin tərkibində sintetik ətirləndiricilər və sabitləyici maddələr də var. Bəzən təbii efir yağları (məsələn, lavanda və ya rozmarin) saç üçün faydalı ola bilər, lakin ətirdə onlar kimyəvi qarışıqlarla birlikdə olduğu üçün saçla birbaşa təmas üçün uyğun deyillər. Bu maddələr saçlarda yağlılıq, ağırlıq və ya əlavə quruluq yarada bilər. Ətirlər çox sayda sintetik kimyəvi maddələrdən ibarətdir ki, bu maddələr saçda qalın təbəqə yarada bilər. Bu da saçların tədricən parıltısını itirməsinə və daha tez-tez yuyulmasına ehtiyac yaratmasına səbəb olur. Ətir, saç üçün nəzərdə tutulmuş məhsullardan fərqli olaraq, nəmləndirici, qidalandırıcı və qoruyucu maddələr ehtiva etmir. Onun baxım funksiyası yoxdur, əksinə saçın vəziyyətini pisləşdirir.
Ətirin saçlara uzunmüddətli zərəri
Ətirin davamlı olaraq saçlara vurulması uzunmüddətli problemlərə səbəb ola bilər. Saçlar daimi şəkildə quruyur, elastikliyini itirir və uzunluq boyu qırılmağa başlayır. Bu da saçların uzanmasını və sağlam qalmasını çətinləşdirir. İkiqat uclar - kutikulanın zədələnməsi və nəmsiz qalmasının birbaşa nəticəsidir və daha tez-tez saç kəsimini tələb edir. Sağlam saçlar işığı əks etdirərək parlaq görünür, lakin spirtdən zədələnmiş saçlar bu qabiliyyəti itirir və solğun, cansız görünür. Bəzi hallarda spirt və ətirləndiricilər baş dərisində qıcıqlanma, qaşınma və ya hətta allergik reaksiyalar da yarada bilər.
Nəticə: Ətri saçlarınıza vurmayın
Ətirdən istifadə edərkən onu dəriyə - məsələn, boyun, bilək və ya sinə nahiyəsinə vurmaq daha doğrudur. Saçlara ətir vurmaq isə onların qurumasına, zəifləməsinə və zədələnməsinə səbəb olur. Saçlarınızın sağlam qalmasını istəyirsinizsə, onlar üçün xüsusi hazırlanmış qoxulu saç sprey və ya qoruyucu məhsullardan istifadə etməyiniz tövsiyə olunur.
