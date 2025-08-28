Quru əncirin möcüzəvi faydaları
Quru əncir həm dadlı, həm də sağlamlıq baxımından çox faydalı meyvədir. Təbii şəkərləri, lif və vitaminlərlə zəngin olan quru əncir bir çox sağlamlıq problemlərinə qarşı təsir göstərir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, əsas faydalar bunlardır:
Həzm sistemini yaxşılaşdırır - Quru əncir liflə zəngindir və qəbizlik problemlərinin qarşısını alır, həzm prosesini sürətləndirir.
Qan şəkərini tənzimləyir - Tərkibindəki təbii şəkərlər və lif sayəsində qanda şəkərin sürətlə yüksəlməsinin qarşısını alır.
Ürək sağlamlığını qoruyur - Kalium və antioksidantlar ürək ritmini tənzimləyir, damarları möhkəmləndirir.
Sümük sağlamlığına dəstək verir - Quru əncir kalsium, maqnezium və fosforla zəngindir, sümüklərin güclənməsinə kömək edir.
Enerji verir - Təbii şəkər və karbohidratları sayəsində quru əncir sürətli enerji mənbəyidir, yorğunluğu azaldır.
Dəri və saç sağlamlığını yaxşılaşdırır - E vitamini, antioksidantlar və dəmir tərkibi dərinin sağlam görünməsinə və saçların möhkəm olmasına dəstək olur.
Arıqlamağa kömək edə bilər - Lifli tərkibi sayəsində toxluq hissi yaradır və artıq yeməyin qarşısını alır.
İmmuniteti gücləndirir - Qida dəyəri yüksək olduğundan orqanizmin infeksiyalara qarşı müqavimətini artırır.
Əlavə olaraq, quru əncir müntəzəm qəbul edildikdə qəbizlik, ürək-damar problemləri və yorğunluq kimi gündəlik sağlamlıq problemlərinə qarşı təbii dəstək təmin edir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре