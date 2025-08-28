Boğaz ağrısı zamanı uzaq durmalı olduğunuz qidalar
Boğaz ağrısı zamanı bəzi qidalar xəstəliyin gedişatını daha da ağırlaşdıra, qıcıqlanmanı artıraraq sağalmanı ləngidə bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər bu qidaların istifadəsini qətiyyən tövsiyə etmir:
Çox isti və ya çox soyuq qidalar - selikli qişaya zərər verə bilər.
Acılı və ədviyyatlı yeməklər (istiot, acı souslar, sirkəli məhsullar) - yanma və qıcıqlanmanı artırır.
Qızardılmış və yağlı yeməklər - həzmi çətinləşdirir və boğazı qıcıqlandırır.
Quru və sərt qidalar (çips, suxarı, biskvit, quru çörək) - boğazı cıza bilər.
Qazlı və enerji içkiləri - əlavə iltihab yaradır.
Çox şirin məhsullar (tort, şokolad, şirniyyat) - bakteriyaların çoxalmasını sürətləndirir.
Turş meyvələr və qidalar (portağal, limon, ananas, pomidor) - boğazda yanma hissini gücləndirir.
Əvəzində boğaz ağrısı zamanı ilıq və yumşaq qidalar - toyuq bulyonu, ilıq süd, yumşaq sıyıq, banan və bal əlavə olunmuş çay daha faydalı hesab edilir.
