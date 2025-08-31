Trend Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına böyük töhfələr verib - Ömər Eldarov
2025-ci il sentyabrın 1-də Trend BİA mühüm mərhələni - yaranmasının 30 illiyini qeyd edir.
Bu illər ərzində Trend kiçik redaksiyadan Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya və Xəzər regionunda mühüm hadisələri işıqlandıran, regionda aparıcı və nüfuzlu çoxdilli agentliklərdən birinə çevrilib.
Komandanın peşəkarlığı və rəqabət qabiliyyəti sayəsində agentlik bütün dünyada siyasətçilər, diplomatlar və işgüzar dairələr arasında tanınıb. Trend BİA üçün növbəti addım Avropa və Asiya media bazarlarında işləməkdir. Artıq Türkiyə və Avropa ölkələrində lazımi platformalar yaradılıb və onların əsasında agentlik bu regionlarda media üçün rəqabət yaratmaq niyyətindədir.
Azərbaycanın Xalq rəssamı, heykəltaraş, "Şərəf", "İstiqlal", 1-ci dərəcəli "Əmək" və "Heydər Əliyev" ordenlərinin sahibi, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının sabiq rektoru Ömər Eldarov Trend-in 30 illiyi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.
O qeyd edib ki, Trend ölkənin informasiya sahəsinin inkişafına və Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına böyük töhfələr verib.
"Siz ölkə adına çox mühüm və nəcib fəaliyyət göstərirsiniz və mən milli mədəniyyət və incəsənətin, qədim irsimizin təbliği missiyasını, yaradıcı şəxsiyyətlərə diqqəti xüsusilə vurğulamaq istərdim. Sizə gələcək uğurlar və yeni yubileylər arzulayıram", - deyə o qeyd edib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре