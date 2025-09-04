https://news.day.az/azerinews/1778111.html Məşhur aparıcının heç yerdə görmədiyiniz qızı - VİDEO Aparıcı Nəsib Nur qızı Nəsrinlə paylaşım edib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, övladı ilə videosunu paylaşan aparıcı onun ad günü olduğunu bildirib. Nəsib qeyd edib ki, qızının 13 yaşı tamam olub.
