Məşhur aparıcının heç yerdə görmədiyiniz qızı

Aparıcı Nəsib Nur qızı Nəsrinlə paylaşım edib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, övladı ilə videosunu paylaşan aparıcı onun ad günü olduğunu bildirib.

Nəsib qeyd edib ki, qızının 13 yaşı tamam olub.