5 yaşlı qız dəhşət anlarını danışdı: “Atam tutdu, babam da anamı kəsdi” - FOTOLAR
Ankara şəhərində qayınatası tərəfindən öldürülən Başak Gürkan Arslanın 5 yaşlı qızı dəhşətli hadisəyə şahid olub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, kiçik qız deyib:
"Atam tutdu, babam anamı kəsdi. Anamın qanları yerə tökülmüşdü, boğazındakı sümükləri gördüm".
Ankaranın Yenimahalle rayonunda baş verən bu hadisə zamanı qızının gözü önündə bıçaqlanan Başak Gürkan Arslan dəfn edilib. Dəfn mərasimində qadın cinayətlərinə etiraz edilib və ailə ədalət tələb edib.
Qayınata mətbəxdən bıçaq alıb hücum etdi
Pir Sultan Abdal Cemevində keçirilən mərasimdə gözyaşları sel kimi axıb. Arslanın bacısı Yaprak Nar hadisəni belə izah edib:
Arslan evdə qızı ilə birlikdə olarkən, qayınatası və boşanma ərəfəsində olan həyat yoldaşı evə gəlib. Qayınata "Mən həll edəcəm" deyərək mətbəxdən bıçaq alıb gənc qadına hücum edib.
"Atam tutdu, babam da anamı kəsdi"
Nar bildirib ki, kiçik qız hadisəyə şahid olub və dəhşəti gözləri ilə görüb.
"Ədalət istəyirik"
Yaprak Nar əlavə edib ki, ailə qısamüddətli əvvəl boşanma və aliment məsələlərini müzakirə etmişdi.
O deyib:
"Tamam, aliment verməsinlər, hər kəs yoluna baxsın dedik. Amma onlar razılaşmasına baxmayaraq, evə gedib bacımı öldürdülər. Belə bir şey qəbul edilə bilməz. Ədalət istəyirik".
Qonşular şokda
Sakinlərin sözlərinə görə, hadisə zamanı eşidilən səs-küydən sonra aşağı düşərək faciəni öyrəniblər. Bina sahibi İhsan Kaplan bildirib:
"Bu vaxta qədər ailə içində heç bir münaqişəyə şahid olmamışdıq".
