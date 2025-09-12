https://news.day.az/azerinews/1779984.html Azərbaycan tarixi dərsliklərinin dili şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərinə uyğun deyil - Emin Əmrullayev Azərbaycan tarixi dərsliklərinin dili şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərinə uyğun deyil. Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev 2025-2026-cı tədris ili: yeniliklər və hədəflər adlı tədbirdə çıxış edərkən deyib. O bildirib ki, tarix kitablarının çoxu tarixi faktarın sıralamasından ibarətdir:
"Düşünürəm ki, bu dəyişməlidir. Bu mənim fikrimdir", - deyə nazir qeyd edib.
