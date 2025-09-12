Orta Dəhliz Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstanın kommersiya banklarına dolayı yolla faydalar gətirəcək - "Moody's"
Orta Dəhlizin inkişafı Azərbaycan, Qazaxıstan və Gürcüstanın kommersiya banklarına dolayı yolla fayda gətirəcək.
Day.Az bu barədə"Moody's" son proqnozlarına istinadən xəbər verir.
Agentlik qeyd edir ki, bölgənin kommersiya banklarının əsas layihədə birbaşa rol oynaması gözlənilmir, çünki layihənin əsas maliyyə mənbələri dövlət, dövlət şirkətləri, beynəlxalq inkişaf bankları və özəl investorlar hesab olunur.
"Kommersiya bankları əlavə infrastruktur layihələrinin maliyyələşdirilməsində iştirak edə bilərlər. Lakin Qazaxıstan banklarının vəsaitlərinin 80%-i və Azərbaycan banklarının isə təxminən 90%-i qısamüddətli vəsaitlərdən ibarətdir ki, bu da yüksək maliyyələşdirmə xərcləri ilə birlikdə bankların uzunmüddətli kreditləri fəal cəlb etmələrinə və uzunmüddətli kredit portfellərini genişləndirmələrinə imkan vermir.
Gürcüstan bankları da yüksək maliyyələşdirmə xərcləri ilə üzləşirlər, lakin depozitlərdən əlavə bazar maliyyələşdirilməsindən ölçülü şəkildə asılıdırlar, əsasən də beynəlxalq inkişaf maliyyə institutlarından uzunmüddətli maliyyələşdirməyə yaxşı çıxışları sayəsində; bu, onların bazar maliyyələşdirilməsinin 60%-ni təşkil edir", - hesabatda deyilir.
"Moody's" ekspertləri bildirir ki, Qazaxıstan və Azərbaycanda banklar tərəfindən özəl sektorun kreditləşdirilməsi məhdud olaraq qalır: o, Qazaxıstanda ÜDM-in 25%-i, Azərbaycanda isə 20%-dən azını təşkil edir. Müqayisə üçün, Gürcüstanda bank kreditlərinin həcmi ÜDM-in 66%-nə bərabərdir.
"Qazaxıstanın özəl sektorunun dövlətin dəstəyi ilə real iqtisadiyyatın uzunmüddətli maliyyələşdirilməsində daha fəal iştirak edəcəyi gözlənilir. "Baiterek" Milli İdarəedici Holdinqi vasitəsilə hökumət zəmanətlər, özəl banklara birbaşa maliyyələşdirmə və qarşılıqlı zəmanət fondu təklif edir ki, özəl maliyyələşdirməni stimullaşdırsın. Bundan əlavə, özəl banklar, xüsusən də böyük banklar, resurslarını infrastruktur layihələrində iştirak üçün istifadə edirlər. Onların Orta Dəhlizdə iştirakı daha çox dolayı olacaq - məsələn, əlavə logistika obyektlərinin və habların, eləcə də, digər investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi yolu ilə. Sindikatlarda iştirak vasitəsilə daxil olmaqla maliyyələşmənin təqdim olunmasına iştah artır", - deyə hesabatda vurğulanır.
"Moody's" qeyd edir ki, bankların Orta Dəhlizin maliyyələşdirilməsində birbaşa iştirakı məhdud olacaq, lakin iqtisadi aktivliyin artmasından əhəmiyyətli fayda əldə edəcəklər.
"Qazaxıstan, Gürcüstan və Azərbaycanın özəl bankları üçün bu, rəqabətli mühitdə, xüsusən korporativ sektorda kreditləşməni genişləndirmək və şaxələndirmək imkanıdır. Onlar podratçılara kredit verə, tikinti sahələrində əlavə işləri maliyyələşdirə və əsas marşruta xidmət edən yolların tikintisini dəstəkləyə bilərlər. Zaman keçdikcə banklar Orta Dəhliz vasitəsilə daha geniş spektrdə nəqliyyat xidmətlərini də maliyyələşdirə biləcəklər", - deyə məlumatda bildirilib.
