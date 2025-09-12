https://news.day.az/azerinews/1780013.html Bu il işə qəbul edilən müəllimlərin sayı AÇIQLANIB Bu il 4500-ə yaxın müəllim işə qəbul edilib. Onların orta yaşı 28-dir. Müəllimlərimizin əksəriyyəti gənclərdir. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Elm və Təhsil Nazirliyi yanında Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Eşqi Bağırov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O bildirib ki, bu tədris ilinin priotitet istiqamətləri müəyyən olunub.
"Məktəbəqədər təhsilin əhatəliliyinin artırəlması üçün yeni modellər tətbiq olubanaq. Növbəti aydan özəl bağçalara qəbulla bağlı elanlar veriləcək".
