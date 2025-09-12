Musanın toyunda “avtomobil karvanı”

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan millisinin və "Qarabağ"ın futbolçusu Musa Qurbanlı ailə həyatı qurub.

Day.Az sportinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, xoş gün paytaxtdakı şadlıq saraylarının birində gerçəkləşib.

Musanın toy şənliyində yaxın dostları iştirak edib ki, restorana yön alan avtomobil karvanı diqqət çəkib.

Lüks avtomobillərin şütüdüyü yolda maşınların sakit şəkildə - siqnal səsi olmadan hərəkət etməsi maraqlı görüntü yaradıb.

Musa toy günündə bəy qismində özünə aid olan avtomobildə yox, atası Qurban Qurbanova məxsus "Mercedes"də əyləşib. 