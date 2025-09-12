Ağdamda yeniyetmə yol qəzasında ölüb

Ağdam rayonunda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, hadisə rayonun Səfərli kəndi ərazisində qeydə alınıb. "VAZ-21015" markalı minik avtomobilinin idarəetməni itirərək aşması nəticəsində sərnişin - 2011-ci il təvəllüdlü yeniyetmə hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.