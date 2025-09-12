https://news.day.az/azerinews/1780099.html Ağdamda yeniyetmə yol qəzasında ölüb Ağdam rayonunda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. AZƏRTAC xəbər verir ki, hadisə rayonun Səfərli kəndi ərazisində qeydə alınıb. "VAZ-21015" markalı minik avtomobilinin idarəetməni itirərək aşması nəticəsində sərnişin - 2011-ci il təvəllüdlü yeniyetmə hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Ağdamda yeniyetmə yol qəzasında ölüb
Ağdam rayonunda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, hadisə rayonun Səfərli kəndi ərazisində qeydə alınıb. "VAZ-21015" markalı minik avtomobilinin idarəetməni itirərək aşması nəticəsində sərnişin - 2011-ci il təvəllüdlü yeniyetmə hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре