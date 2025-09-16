https://news.day.az/azerinews/1780823.html Prezident İlham Əliyev və Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyan Şuşa rayonunun Daşaltı kəndinin fonunda şəkil çəkdiriblər - FOTO Sentyabrın 16-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyan avtomobillə Füzuli şəhərini gəziblər. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, sonra dövlət başçıları Şuşaya gedərkən Şuşa rayonunun Daşaltı kəndinin fonunda şəkil çəkdiriblər.
