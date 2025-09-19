https://news.day.az/azerinews/1781577.html Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş başlayıb - "Formula-1" Bakıda keçirilən "Formula-1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş başlayıb. Day.Az xəbər verir ki, mübarizəyə saat 12:30-da start verilib. İkinci sərbəst yürüş saat 17:00-da olacaq. Qeyd edək ki, bu gün start götürən Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.
