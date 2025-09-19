Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş başlayıb

Bakıda keçirilən "Formula-1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş başlayıb.

Day.Az xəbər verir ki, mübarizəyə saat 12:30-da start verilib.

İkinci sərbəst yürüş saat 17:00-da olacaq.

Qeyd edək ki, bu gün start götürən Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.