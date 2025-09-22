https://news.day.az/azerinews/1782214.html Topçubaşov Mərkəzinin direktor müavini Ermənistanda beynəlxalq tədbirdə iştirak edir Topçubaşov Mərkəzinin direktor müavini Murad Muradov Ermənistana səfər edib. Mərkəzdən Day.Az-a verilən xəbərə görə, Murad Muradov İrəvanda NATO Parlament Assambleyasının 108-ci Rouz-Rot seminarında iştirak edir.
Onun tədbir çərçivəsində müzakirə panellərinin birində Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi və regional dinamika haqqında çıxış etməsi gözlənilir.
