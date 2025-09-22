Topçubaşov Mərkəzinin direktor müavini Ermənistanda beynəlxalq tədbirdə iştirak edir

Topçubaşov Mərkəzinin direktor müavini Murad Muradov Ermənistana səfər edib.

Mərkəzdən Day.Az-a verilən xəbərə görə, Murad Muradov İrəvanda NATO Parlament Assambleyasının 108-ci Rouz-Rot seminarında iştirak edir.

Onun tədbir çərçivəsində müzakirə panellərinin birində Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi və regional dinamika haqqında çıxış etməsi gözlənilir.