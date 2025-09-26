İçindəkilər ayrılıqda faydalıdırsa, burqer özü niyə zərərlidir?
Burqer gündəlik qidalanmada ən çox rast gəlinən fast food məhsullarından biridir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, burqerin tərkibində olanlar, yəni, tərəvəz, pendir və ət ayrılıqda faydalı olsa da, burqerin çox zərərli olduğu deyilir. Bəs bunun səbəbi nədir?
Ət yüksək zülal və dəmir mənbəyidir, bədən toxluğunu təmin edir, əzələ kütləsini qoruyur və enerji verir. Tərəvəz isə lif və vitaminlərlə zəngindir, həzm sistemini tənzimləyir və immuniteti gücləndirir. Pendir kalsium və əlavə zülal təmin edir, sümük və diş sağlamlığı üçün əhəmiyyətlidir, çörək isə enerji verən karbohidratlarla zəngindir və bədənin gündəlik fəaliyyətini dəstəkləyir.
Lakin bütün bu faydalı komponentlər birləşdikdə burqer sağlamlıq baxımından zərərlidir. Bunun səbəbi tərkibindəki maddələrin miqdarı, emal forması və birləşmə şəkli ilə bağlıdır. Burqer təkcə yüksək kalorili deyil, həm də yağ baxımından çox sıxdır. Yəni, bir porsiya burqer gündəlik yağ və kalori ehtiyacını asanlıqla aşır və bu, uzun müddətdə piylənmə riskini artırır. Çörək və ətin birlikdə olması həzm sistemini sürətlə yükləyir, qan şəkərinin ani şəkildə yüksəlməsinə səbəb olur, insulin səviyyələrini dəyişdirir və metabolik tarazlığı pozur.
Fast food burqerlərində tez-tez əlavə emal olunmuş yağlar, trans yağlar və yüksək miqdarda duz olur ki, bu da ürək-damar xəstəlikləri, yüksək təzyiq, xolesterol səviyyəsinin artması və digər sağlamlıq problemləri ilə bağlıdır. Burqer tək yemək olaraq kifayət qədər lif, vitamin və mineral təmin etmir, əksinə şəkər və yağ nisbəti çox olduğundan qidalanma balansını pozur, həzm sistemini yavaşladır və enerji səviyyələrini ani yüksəldib sürətlə aşağı salır. Eyni zamanda fast food burqerlərində istifadə olunan ətin və çörəyin emal olunmuş forması zülalın və karbohidratın bədən tərəfindən mənimsənilməsini dəyişdirir, əlavə konservantlar və qatqılar isə uzun müddətli sağlamlıq üçün risk yaradır.
İnsanlar burqeri tez-tez nahar və ya gecə yeməyi kimi qəbul etdikdə, bu, həm çəki artımına, həm də ürək-damar xəstəlikləri və metabolik pozğunluqlara səbəb ola bilər. Həmçinin, burqerin tərkibindəki pendir və soslar tez-tez əlavə şəkər və doymuş yağla zəngin olur, bu da qan şəkəri və xolesterol səviyyələrinin qeyri-sabitliyinə gətirib çıxarır.
Beləliklə, burqerin ayrı-ayrılıqda faydalı olan komponentləri birlikdə olduqda bədən üçün yük halına gəlir və sağlam qidalanma baxımından risklər yaradır, buna görə də onu nadir hallarda və daha balanslı variantlarla əvəz etmək tövsiyə olunur.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре