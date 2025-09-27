https://news.day.az/azerinews/1783789.html “Şamaxı”-“Araz-Naxçıvan” qarşılaşmasıda qalib müəyyənləşməyib Misli Premyer Liqasının VI turu çərçivəsində "Şamaxı" və "Araz-Naxçıvan" komandaları qarşılaşıb. Day.Az xəbər verir ki, oyun 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb. Görüşün 28-ci dəqiqəsində "Şamaxı"dan Rüfət Abbasov hesabı açaraq komandaya üstünlük gətirib - 1:0. Fasiləyə qədər bu nəticə dəyişməyib.
Görüşün 28-ci dəqiqəsində "Şamaxı"dan Rüfət Abbasov hesabı açaraq komandaya üstünlük gətirib - 1:0. Fasiləyə qədər bu nəticə dəyişməyib. İkinci hissədə 73-cü dəqiqədə "Araz-Naxçıvan"ın üzvü Şarl Boli hesabı bərabərləşdirib - 1:1.
Qeyd edək ki, oyunun əvvəlində "Şamaxı"dan Karim Rossi fərqlənsə də, qol ofsayd səbəbi ilə qeydə alınmayıb. Görüşün baş hakimi Rəşad Əhmədov olub.
