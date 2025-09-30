"iPhone 17"də xətalar üzə çıxdı - İstifadəçilər şikayətçidir
"Apple"ın maraqla gözlənilən "iPhone 17" seriyası bazara çıxdıqdan dərhal sonra istifadəçilərin tənqidinə səbəb olub. Yeni flaqman cihazlarda süni intellektə əsaslanan "Apple Intelligence" xüsusiyyətləri bir çox istifadəçi üçün əlçatan deyil.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, istifadəçilər "Genmoji", "Image Playground" və "Writing Tools" kimi əsas süni intellekt funksiyalarını yükləyə bilmədiklərini bildirirlər. Proqram təminatının endirilməsi tamamlanmır və nəticədə sistem xətaları yaranır.
"Apple" dəstək qrupları problemdən xəbərdar olduqlarını təsdiqləyiblər, lakin problemi həll etmək üçün hansı addımların atılacağı hələ açıqlanmayıb. Şirkət iOS 26.0.1 yeniləməsi üzərində işləyir və iOS 26.1 beta versiyasını sınaqdan keçirir. Yeni buraxılışın "Apple Intelligence"i daha geniş istifadəçi bazasına açması və yükləmə xətasını aradan qaldırması gözlənilir.
Bundan əlavə, "iPhone 17" və "iPhone 17 Pro" modellərində müxtəlif aparat və əlaqə problemləri də müşahidə olunur. İstifadəçilər cızma problemləri, kamera nasazlıqları, WiFi və CarPlay ilə ani əlaqə kəsilmələri kimi problemlərlə qarşılaşdıqlarını bildiriblər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре