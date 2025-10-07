Türk dünyası qlobal güc mərkəzlərindən birinə çevrilməkdədir

Türk dünyası qlobal güc mərkəzlərindən birinə çevrilən ümumi ailəmizdir.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının xarici siyasət şöbəsinin rəhbəri Hikmət Hacıyev "X" səhifəsində yazıb.

"Qəbələ Türk Dövlətləri Təşkilatının 12-ci Sammitinə ev sahibliyi edir. 12-ci Sammit sülh və təhlükəsizlik mövzusuna həsr olunub. Bu gün təhlükəsizlik məsələləri bütün ölkələr üçün xüsusi diqqət mərkəzində və əsas prioritet olaraq qalır", - o yazıb.