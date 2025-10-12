FIFA liqa oyunlarının xaricdə keçirilməsinə qarşıdır
UEFA İspaniya La Liqasının "Barselona" - "Vilyarreal" oyununun ABŞ-nin Mayami şəhərində, İtaliya A Seriyasının isə "Milan" - "Komo" qarşılaşmasının Avstraliyanın Perth şəhərində keçirilməsinə razılıq verib.
Trend xəbər verir ki, FİFA milli liqa oyunlarının xaricdə təşkilinə qadağa qoyulub-qoyulmayacağını müəyyənləşdirmək üçün hüquqi məsləhətlər alıb. Əgər bu mümkün olarsa, yeni qaydaların gələn ilin əvvəlində qüvvəyə minməsi gözlənilir.
UEFA-nın açıqlamasında bildirilir ki, FİFA-nın hazırkı normativ bazası bu məsələdə kifayət qədər aydın və detallı deyil, bu da Beynəlxalq Futbol Federasiyasında narazılıq yaradıb. Hazırda qurum qaydaların dəqiqləşdirilməsi üzərində işləyir.
