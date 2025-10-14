https://news.day.az/azerinews/1788090.html “Ozon qatını dağıdan maddələr haqqında” Kiqali Düzəlişi təsdiqlənib "Ozon qatını dağıdan maddələr haqqında" Kiqali Düzəlişini təsdiqlənib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Qanun imzalayıb. Qanuna əsasən, "Ozon qatını dağıdan maddələr haqqında" Monreal Protokoluna 2016-cı il 15 oktyabr tarixli Kiqali Düzəlişi təsdiq edilib.
